Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrkartenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sommerrain (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (07.07.2019) am Bahnhof Sommerrain einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn gesprengt und daraus Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entnommen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

