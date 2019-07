Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag (07.07.2019) gegen 02.20 Uhr in der Leuschnerstraße Opfer eines Überfalls geworden. Ein unbekannter Täter schlug dem alkoholisierten 38-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, woraufhin dieser benommen zu Boden ging. Als der Geschädigte wieder zu sich kam, lag sein Geldbeutel, aus welchem 75 Euro Bargeld entwendet wurden, neben ihm auf dem Boden. Weiter wurde aus einer mitgeführten Plastiktüte eine Flasche Wodka entwendet. Der Räuber war circa 18 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und bekleidet mit einem weißen Pullover mit schwarzen Streifen an den Ärmeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

