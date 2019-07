Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug übersehen

Stuttgart - Süd (ots)

Zwei Schwerverletzte, drei Leichtverletzte und etwa 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag (05.07.2019) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Beim Ausfahren aus einem Parkplatz an der Magstadter Straße übersah ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17.30 Uhr einen vom Schattenring in Richtung Schattengrund fahrenden Opel, der von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. Der Opel stieß gegen den linken Kotflügel des Mercedes und wurde hierbei auf die Gegenfahrspur geschleudert. Der Opel-Fahrer und eine 19-Jährige, die im Fond saß, wurden schwer, ein weiterer 19-jähriger Insasse leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, seine beiden 75 und 76 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle musste die Magstadter Straße für etwa vier Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

