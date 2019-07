Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hirsau - Brand aus unklarer mit schwer verletzter Person

Hirsau (ots)

Gegen 17.00 Uhr entstand am Samstag in Hirsau auf der Terrasse einer Erdgeschoßwohnung aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer, welches sich bei der Feststellung durch die schwangere geschädigte Bewohnerin bereits über das Wohnzimmerfenster auf das Wohnzimmer ausdehnte. Die 39-jährige Schwangere rannte daraufhin mit ihrem 9-jährigen Sohn aus dem Haus, stellte aber zuvor noch einen Gasgrill zur Seite, bevor die Flasche explodiert Die schwangere Frau wurde durch Rauchgas schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr leicht verletzter Sohn wurde von seinem Vater zur Nachschau in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,- Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die freiwilligen Feuerwehren Calw und Hirsau waren mit 6 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Orrt und hatten den Brand schnell gelöscht, das DRK mit zwei Rettungsfahrzeugen und 5 Einsatzkräften vor Ort.

Rüdiger Flaig, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell