POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsunfallflucht

Am 24.08.2019, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 22jähriger mit seinem schwarzen Pkw Daimler-Benz die Postgrabenstraße in Bellheim in Richtung des dortigen Netto-Marktes. Ihm kam ein silberner Pkw VW Golf entgegen und überholte, ca. 50-100m von der Postgrabenstraße 3 entfernt, zwei namentlich nicht bekannte Fahrradfahrer. Dadurch fuhr er auf die Fahrbahnseite des 22jährigen, weshalb dieser leicht nach rechts ausweichen musste. Dennoch touchierte der VW Golf den Mercedes-Benz, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Der Golffahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

