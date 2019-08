Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Unfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Zeiskam (ots)

Am 24.08.2019, gegen 16:10Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Raiffeisenstraße/Schumannstraße/ Johanniterstraße in Zeiskam. Ein 17jähriger fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem Kleinkraftrad gegen einen VW Transporter. Dabei wurde der 17jährige leicht verletzt und beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Glück hatte der Sozius des 17jährigen. Er wurde trotz fehlendem Schutzhelm nicht verletzt. Pech hatte der 17jährige. Er stand unter dem Einfluss von Cannabis, wurde zu hiesiger Dienststelle verbracht und musste eine Blutprobe abgeben.

