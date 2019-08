Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ladendiebstähle

Germersheim (ots)

Am Nachmittag des 24.08.2019 kam es zu mehreren Ladendiebstählen im Germersheimer Stadtgebiet. In einem Baumarkt in der Mainzer Straße entwendeten ein 18- und ein 15jähriger gemeinsam einen Fahrradschlauch. In einem Einkaufsmarkt in der August-Keiler-Straße versuchte eine 14jährige eine Dose eines Energydrinks zu entwenden und in einem Einkaufsmarkt in der Posthiusstraße wollten eine 13- und eine 14jährige mehrere Feuerzeuge entwenden. Die Minderjährigen wurden ihren begeisterten Eltern zugeführt.

