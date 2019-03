POL-PDNW: Paketdienstfahrerin beschädigt Ampelmast

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein Zeuge beobachtete gestern Nachmittag, wie eine Paketfahrerin in Mußbach mit ihrem Fahrzeug an einer Ampel hängen blieb. Die Frau stieg aus und begutachtete den Schaden, fuhr anschließend jedoch davon. Der Zeuge rief die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine 49-jährige Frau aus Neustadt als Fahrerin festgestellt werden. Die Schadenshöhe an der Ampel beträgt ca. 500 Euro.

