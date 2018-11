POL-PPWP: Unfall: Drei Verletzte

1 weiterer Medieninhalt

Otterberg - Otterbach (ots) - Auf der Landstraße zwischen Otterbach und Otterberg hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Wagen von Otterberg kommend in Richtung Otterbach. An der Einmündung nach Erlenbach wollte der Mann links abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf den entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Pkw eines 45-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten. Mit leichten Verletzungen wurden der 45-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer sowie der verletzte Unfallverursacher in Krankenhäuser gebracht. An den Unfallwagen entstand Totalschaden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Wegen des Unfalls kam es auf der Landstraße zwischen Otterbach und Otterberg zu Verkehrsbehinderungen. Die Straße nach Erlenbach war für etwa zwei Stunden gesperrt. |erf

