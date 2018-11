POL-PPWP: Zwei Autos geöffnet - zwei Laptops gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen, haben Autoknacker in der Nacht zu Mittwoch in Otterbach in der Waldstraße zwei Fahrzeuge geöffnet. Am frühen Mittwochmorgen stellten beide Fahrzeughalter fest, dass unbekannte Täter die Innenräume ihrer Autos durchsucht und verschiedene Gegenstände mitgenommen haben.

Aus einem BMW stahlen die Diebe ein Macbook Pro, eine Militärschutzweste, zwei Bluetooth-Lautsprecher und den Führerschein des Autobesitzers. Und aus einem Buick verschwanden ein Laptop der Marke Hewlett Packard, zwei Ladegeräte, ein Rucksack sowie ein Geldbeutel der Marke Michael Kors inklusive mehrerer Kredit- und EC-Karten, Bargeld in verschiedenen Währungen sowie Führerschein und Ausweispapiere.

Täterhinweise konnten die Betroffenen leider nicht geben, lediglich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 22 und 6.10 Uhr eingrenzen. Zeugen, die in dieser Zeit möglicherweise verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen.

Die Polizei bittet an dieser Stelle noch einmal eindringlich darum, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen - auch nicht, wenn der Wagen direkt vorm Haus oder in der Einfahrt abgestellt ist. Tun Sie sich selbst den Gefallen und nehmen Sie alles mit ins Haus, was "nicht niet- und nagelfest" ist. In der Regel ersetzen Versicherungen nach einem Autoaufbruch nur Geräte, die im Fahrzeug fest verbaut waren - aber keine Sachen, die lediglich im Innenraum abgelegt waren. Deshalb: Bitte räumen Sie Ihr Fahrzeug aus - bevor es Andere für Sie tun! | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell