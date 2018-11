POL-PPWP: Einbruch in Handwerksbetrieb

Kaiserslautern (ots) - Ein Handwerksbetrieb in der Berliner Straße war in der Nacht zu Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend, 21.50 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, Zugang zu dem Firmen-Areal, indem sie einen Zaun überstiegen.

Am Gebäude schlugen die Einbrecher zunächst ein Fenster zu Räumen im Untergeschoss ein, wo sie auch zwei Stahlschränke aufbrachen. Von dort aus drangen die Täter ins Erdgeschoss und die weiteren Geschäftsräume vor, schlugen ein weiteres Fenster ein und stahlen schließlich eine Geldkassette, in der sich Bargeld befand.

Bei der Spurensicherung am Tatort wurden eine Taschenlampe und ein Hebelwerkzeug gefunden, die vermutlich von den Tätern zurückgelassen wurden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um zwei Täter handeln. Zwei verdächtige männliche Personen waren am späten Abend in Tatortnähe gesehen worden.

Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | cri

