POL-PPWP: Herrenlose Tasche löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) - Eine herrenlose Sporttasche hat am Donnerstagmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz geführt. Rund zweieinhalb Stunden war der Bereich am Altenhof gesperrt; benachbarte Gebäude wurden geräumt. Am Ende entpuppte sich die Tasche jedoch als harmlos: Sie war leer.

Eine Passantin hatte die schwarze Tasche kurz vor halb 12 neben einer Steinskulptur am Altenhof entdeckt und die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte machten sich vor Ort auf die Suche nach dem Besitzer, konnten aber nicht ausfindig machen, wer die Tasche dort abgestellt hatte. Weil die Tasche verschlossen und der Inhalt nicht erkennbar war, wurde vorsorglich das Delaborierer-Team angefordert, der Bereich rund um den Fundort abgesperrt und die benachbarten Gebäude geräumt.

Die Fachkräfte untersuchten die Tasche zunächst mit einem Röntgengerät und stellten dabei fest, dass sich nichts darin befand. Leider wurden auch keine Hinweise auf den letzten Besitzer oder Benutzer gefunden. Ob sie absichtlich am Altenhof zurückgelassen wurde, um sie zu "entsorgen", oder ob die Tasche einfach vergessen wurde, ist unklar.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer die Tasche an der Stein-Skulptur abgestellt hat, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250, zu melden. | cri

