Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mountainbike gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Samstag wurde am Bückeburger Bahnhof in der Zeit von 08.30 Uhr bis 16.45 Uhr ein schwarz/silbernes Mountainbike der Marke Pegasus gestohlen.

Das Zweirad hatte der Geschädigte aus Heeßen mit einem Sicherungsschloss am Fahrradständer befestigt.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell