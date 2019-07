Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei leicht verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der B 291 bei Oftersheim. Ein 40-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der B 291 in Richtung Schwetzingen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 544 in Richtung Oftersheim übersah er eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin, die ihm entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer und die Fahrerin der beiden Autos, sowie ein Kleinkind im Fahrzeug der 31-Jährigen leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur Behandlung vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Mercedes mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 20.000. Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

