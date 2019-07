Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: PKW rollte nach vorne und klemmte Jungen ein - Neunjähriger leicht verletzt

Schwetzingen (ots)

Da der Halter eines Mercedes am Samstag, gegen 17 Uhr, beim Verlassen seines Fahrzeuges den Wagen nicht ausreichend vor dem Wegrollen sicherte, setzte sich dieser vor dem Haupteingang des Schwetzinger Schlosses am Schlossplatz in Bewegung und kollidierte mit einem neunjährigen Jungen. Der Junge befand sich vor dem Mercedes, als dieser nach vorne rollte und wurde zwischen dem PKW und einem Rollstuhlfahrer, welcher zeitgleich von der Rampe eines davor geparkten Transportfahrzeug herunterfuhr, eingeklemmt. Der Neunjährige verletzte sich dabei am rechten Unterschenkel, eine ärztliche Behandlung in einer Klinik war jedoch nicht notwendig. Sachschaden entstand keiner.

