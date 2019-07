Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: In mehrere Kellerräume eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In drei Kellerräume eines Anwesens in der Wacholderstraße brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 12:50 Uhr, ein. Der Täter war auf nicht bekannte Art und Weise in das Wohnhaus gelangt und hatte im Keller die Vorhängeschlösser der Räume geknackt. Während zwei der Kellerräume nur durchsucht worden waren, stahl der Unbekannte aus dem Dritten eine Bohrmaschine und ein Grillbesteck-Koffer im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend war er mit dem Diebesgut geflüchtet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

