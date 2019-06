Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte stehlen Frau EC-Karte und gehen damit einkaufen

Wittlich (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Donnerstag, 18. Oktober 2018, eine Frau dabei beobachtet, wie sie mit ihrer EC-Karte an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters in Wittlich bezahlt hat. Die Täter folgten ihr zum Fahrzeug, lenkten die Geschädigte ab und entwendeten ihre EC-Karte aus der Handtasche. Anschließend haben die Unbekannten zwei Auszahlungen an Geldautomaten in Wittlich getätigt. Außerdem zahlten sie mit der Karte drei Einkäufe in verschiedenen Geschäften in Schweich.

Wer kann Angaben zu dem Täter auf dem Foto machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion Wittlich unter Telefon 06571/95000 zu wenden.

Ein Foto eines der Täter finden Sie hier: https://s.rlp.de/IeFgK

