Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am vergangenen Freitag, 14. Juni, verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Flürchen" in Trier-Pfalzel.

Der Täter warf in der Zeit zwischen 6.40 Uhr und 12.10 Uhr die Scheibe einer Terrassentür mit einem handgroßen Stein ein und entwendete Elektronikgeräte.

Die Kripo Trier sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder -2251 zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-1020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell