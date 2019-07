Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt Scheiben an neun Fahrzeugen - Zeugen gesucht!

Brühl (ots)

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Mannheimer Straße und in der Straße "In der Ziegelei" insgesamt neun geparkte PKW. An den betroffenen Autos wurden jeweils die Scheiben zerkratzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 oder dem Polizeiposten Brühl unter Tel.: 06202/71282 in Verbindung zu setzen.

