Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vermeintliche Wasserinstallateure erbeuten Schmuck und Bargeld Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer, unter dem Vorwand Wasserinstallateure zu sein und Arbeiten ausführen zu müssen, Zugang zu der Wohnung eines Ehepaares in der Herzogenriedstraße. Während ein "Arbeiter" die Dame in ein Gespräch verwickelte, betrat der Mittäter das Schlafzimmer und entwendete aus einem Schrank Ringe und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Duo entfernte sich; eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor.

Zeugen, die am Samstag gegen 11.30 Uhr auf zwei Männer aufmerksam wurden und ggf. Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

