Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unter Drogeneinwirkung Unfall gebaut...

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr verursachte ein unter Drogeneinwirkung stehender Audi TT-Fahrer an der Kreuzung Eppelheimer Straße/Diebsweg einen Verkehrsunfall.

Bei der Unfallaufnahme äußerte der 39-Jährige, den an der roten Ampel stehenden VW gesehen und auch sofort gebremst zu haben. Allerdings bremste sein Audi nicht ab, sondern krachte gegen das stehende Fahrzeug. Schaden an den Autos entstand in Höhe von je 2.000 Euro.

Da Anzeichen auf eine mögliche Drogenbeeinflussung bestanden, ordneten die Beamten einen Urintest - mit positivem Ergebnis - an. Auf der Dienststelle folgten Blutprobe, Führerscheinbeschlagnahme sowie die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg.

