POL-MA: Mannheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Güter- und Personenverkehr

Mannheim/BAB 6 (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr führte die Verkehrspolizei Mannheim auf dem Parkplatz Linsenbühl an der A 6 Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch. Dabei kontrollierten die eingesetzten Beamten insgesamt 18 Fahrzeuge, von denen 9 beanstandet werden mussten. Bei vier Fahrzeugen waren die Verstöße so schwerwiegend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Bei einem Schwerlastfahrzeug war die Ladungssicherung in einen so inakzeptapblen Zustand, dass der Lastwagen mittels eines Krans umgeladen werden musste.

Folgende Feststellungen wurden bei den Kontrollen gemacht:

- Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung - Ordnungswidrigkeiten gegen die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung - Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten - Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über Güter- und Personentransportverkehr

Zusätzlich wurden im Zusammenhang mit dem Ferienreiseverkehr mehrere Wohnwagengespanne überprüft. Dabei konnten keine Beanstandungen festgestellt werden.

