Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte entwenden hochwertige E-Bikes - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Käfertal zwei hochwertige E-Bikes. Der Eigentümer stellte die beiden Fahrräder gegen 2 Uhr morgens auf der schwer einsehbaren Terrasse seines Anwesens in der Straße Regenbogen ab. Beide Räder standen unter einem Vordach direkt am Haus und waren mit Felgenschlössern gesichert. Gegen 10 Uhr stellte er fest, dass beide Fahrräder verschwunden waren.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herren- und ein Damenrad der Marke Pegasus, Modell superlite, Farbe schwarz matt mit Scheibenbremsen und Körben hinten und vorne.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

