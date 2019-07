Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Radfahrer tödlich verunglückt - Pressemeldung Nr. 2 - Zeugen gesucht

Heidelberg-Boxberg (ots)

Wie bereits am Sonntagnachmittag berichtet, ist am Sonntagmittag ein 30-jähriger Fahrradfahrer im Stadtteil Boxberg tödlich verunglückt. Der Mann war zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Rad- und Fußweg "Schlautersteig" von der Straße "Am Götzenberg" in Richtung des Wegs "Siegelsmauer" bergab unterwegs. Dabei kam er aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links vom Weg ab, geriet in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Passanten fanden den Mann gegen 13 Uhr in der Grünfläche vier Meter neben dem geteerten Weg, auf dem Bauch liegend. Ersthelfer versorgten den Mann anschließend zunächst, bevor dieser in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Zeugen, die den Sturz des Mannes beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell