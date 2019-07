Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Kabelbrand löst Feuerwehreinsatz aus und verursacht Stromausfall

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:50 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr aufgrund eines vermeintlichen Gasalarm in der Mannheimer Straße ausrücken. Vor Ort wurde festgestellt, dass die CO-Konzentration tatsächlich erhöht war. Das Anwesen selbst verfügte über keinen Gasanschluss. Als Ursache wurde relativ schnell die Hauptstromleitung ausgemacht, die aufgrund eines Spannungsüberschuss zu schmoren begann. Vier Bewohner des Hauses wurden vorsorglich aus dem Haus gebracht, bis dieses durch die Feuerwehr durchgelüftet worden war. In Folge der Instandsetzungsarbeiten mussten mehrere Haushalte vom Stromnetz genommen werden, bis der Schaden gegen 19:55 Uhr durch die MVV behoben wurde. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

