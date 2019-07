Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Verdeck aufgeschlitzt - hoher Schaden Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Stoffverdeck eines Jaguar F-Type, der in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17.30 Uhr und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr beim Neckarlauer abgestellt war, schlitzte ein bislang unbekannter Täter auf. Sein Versuch, die Wagentüre zu öffnen und in das Fahrzeuginnere zu gelangen, schlug fehl. Ersten Angaben zufolge dürfte Schaden von ca. 3.000 Euro entstanden sein. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, in Verbindung zu setzen.

