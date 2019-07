Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Ohne Fahrerlaubnis - dafür mit reichlich Alkohol Auto gefahren

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkoholeinwirkung stehend war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer gleich in zwei Vorfälle in Sandhausen verwickelt, bei denen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstand. Zuerst missachtete er die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Kia-Fahrers "Im Heckengarten" und fuhr in Richtung Carl-Benz-Straße davon. An der dortigen Ampelanlage krachte er dann ungebremst auf einen BMW, verständigte via Handy selbst die Polizei, entfernte sich dann aber unerlaubt zu Fuß. Von dem Ehemann der BMW-Fahrerin konnte er eingeholt und zur Unfallstelle zurückgebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen und ordneten eine Überprüfung an: 1,9 Promille.

Auf Nachfrage räumte der 30-Jährige ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Die BMW-Fahrerin wie auch ihr mitfahrender 17-jähriger Sohn zogen sich leichte Verletzungen zu. Den nicht mehr fahrbereiten Mercedes transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

