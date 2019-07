Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raubüberfall auf Jugendliche; Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten; Mutmaßliche Sprayer ertappt; Ausgebrochene Rinder

Reutlingen (ots)

Unbekannter wollte Jugendlicher Geldbeutel rauben (Zeugenaufruf)

Eine Jugendliche ist am späten Mittwochnachmittag das Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Die 16-Jährige ging um 17.45 Uhr durch die Unterführung Tübinger Straße/Gustav-Werner-Straße in Richtung Innenstadt. Von hinten näherte sich ein bislang unbekannter Mann und packte die Jugendliche an der Schulter. Anschließend drehte er die 16-Jährige herum und forderte sie auf, ihm ihren Geldbeutel auszuhändigen. Nachdem die junge Frau dem Täter zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, schlug er ihr mit der Faust in den Unterleib. Anschließend rannte der Unbekannte durch die Unterführung in Richtung Busbahnhof davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen erfolglos. Die Jugendliche musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Räuber ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 180 bis 185 cm groß und kräftig. Der Mann hat einen dunklen Teint, schwarze Haare und spricht mit einem auffallend rollenden "R". Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunkelblauen, langen Hose. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Weil er den Vorrang eines Linienbusses missachtet hat, hat ein 71-Jähriger am Mittwochnachmittag an der Einmündung Dredner Platz / Nürnberger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 16.35 Uhr mit seinem Dacia Sandero auf der Zufahrt vom Dresdner Platz herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Nürnberger Straße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines Linienbusses, der auf der Nürnberger Straße in Richtung Sondelfingen fuhr. Der 33-jährige Busfahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden, dennoch touchierte der Dacia den Bus auf dessen linker Seite. Bei der Gefahrbremsung stürzte eine 22-Jährige im Bus, wobei sie zum Glück nur leicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Senior fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab anschließend einen vorläufigen Wert von mehr als 0,8 Promille. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten und er musste nachfolgend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. (cw)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Auf knapp 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Einmündung Römerstraße / Schloßgartenstraße entstanden ist. Eine 37-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit ihrem VW auf der Schloßgartenstraße unterwegs. An der Einmündung fuhr sie ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Römerstraße ein. Eine 31-jährige Fahrerin eines 1er BMW, die von links kommend auf der vorfahrtsberechtigten Römerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war, versucht noch vergeblich, auszuweichen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der zum Glück niemand verletzt wurde. Allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Münsingen (RT): Radfahrerin schwer verletzt

Beim Absteigen von ihrem Fahrrad ist eine 62-Jährige am Mittwochabend zu Fall gekommen und schwer verletzt worden. Die Frau war kurz vor 20 Uhr mit ihrem Mountainbike beim Sportplatz Bremelau angekommen und wollte von ihrem Rad steigen. Dabei stürzte sie zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin ins Krankenhaus. (mr)

Metzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag an zwei Mercedes entstanden. Ein 69-Jähriger befuhr kurz nach 15 Uhr mit seiner C-Klasse die Ulmer Straße und wollte an der Kreuzung mit der Noyon-Allee/Auchtertstraße geradeaus weiterfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten A-Klasse eines 56 Jahre alten Mannes, der mit seinem Pkw von der Noyon-Allee kommend die Kreuzung geradeaus in die Auchtertstraße überfuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. (ms)

Nürtingen (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Beamte des Polizeireviers Nürtingen konnten am Mittwochabend einen Mann festnehmen, der im Verdacht steht, sich nackt befriedigt zu haben. Kurz vor 18 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass sich eine männliche Person in einem Gebüsch des alten Friedhofs bei der ehemaligen Psychiatrie in der Stuttgarter Straße aufhalte und vollkommen entkleidet an seinem Geschlechtsteil manipuliere. Eine Polizeistreife konnte nur wenige Minuten später einen 50 Jahre alten Mann auf einer Parkbank in der Nähe antreffen, auf den die Beschreibung passte. Der unter alkoholischer Beeinflussung stehende Verdächtige wurde daraufhin festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. (ms)

Deizisau (ES): Auffahrunfall auf der B 10

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall auf der B 10 geführt. Eine 61-Jährige war um 15.40 Uhr mit ihrem Opel Astra auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie aufgrund stockenden Verkehrs auf Höhe des Industriegebiets Deizisau abbremsen. Ein nachfolgender, 39 Jahre alter Lenker eines Alfa Romeo bemerkte dies zu spät. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers prallte er gegen den Wagen der Frau. Dieser wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und stieß noch gegen die Mittelleitplanke. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 14.000 Euro geschätzt. Da die beiden Pkw sofort zur Seite gefahren werden konnten, kam es im aufkommenden Feierabendverkehr zu keinen größeren Stauungen. (ms)

Nürtingen (ES): Mutmaßliche Sprayer ertappt

Sechs mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind der Polizei am späten Mittwochabend ins Netz gegangen. Kurz vor 21.30 Uhr vernahm ein Zeuge in der Liststraße das markante Geräusch einer geschüttelten Spraydose und wurde so auf die Personengruppe aufmerksam. Die hinzugerufenen Beamten trafen nicht nur auf die sechs Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, sondern fanden auch mehrere Schmierereien an einem Trafohäuschen vor. In unmittelbarer Nähe stellte die Streifenbesatzung auch eine in einem Gebüsch liegende Spraydose sicher. Alle sechs erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der L 1208a ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen ereignet. Die 56 Jahre alte Fahrerin eines BMW war gegen 17 Uhr von Filderstadt-Bernhausen herkommend in Richtung Stuttgart-Plieningen unterwegs. Ihren eigenen Angaben zufolge erschrak die Frau aufgrund einer Biene in ihrem Fahrzeug und geriet dadurch nach links in den Gegenverkehr. Hier streifte der BMW zunächst den Außenspiegel eines Nissan und anschließend die komplette Fahrzeugseite eines Mercedes. Die A-Klasse wurde durch die Kollision in die rechten Leitplanken gedrückt. Im weiteren Verlauf kam es auf dem Fahrstreifen in Richtung Bernhausen zum frontalen Zusammenstoß des BMW mit einem Renault Twingo, der ebenfalls noch in die Leitplanken krachte. Ein nachfolgender, 39-jähriger Renault Megane-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den bereits beschädigten Twingo auf. Die Unfallverursacherin, der 57 Jahre alte Mercedes-Fahrer sowie der 35-jährige Lenker des Twingo erlitten leichte Verletzungen. Letzterer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden an den fünf Pkw beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 22.000 Euro. Der BMW sowie die beiden Renault waren zudem nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der massiv mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn wurde eine Spezialreinigungsmaschine angefordert. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Polizisten als Cowboys im Einsatz

Zwei Polizeistreifen sind am Mittwoch drei Stunden lang als Cowboys tätig gewesen und halfen mit, entlaufene Rinder einzufangen. Gegen 14.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass im Bereich der Krummenstraße in Ofterdingen mehrere Rinder unterwegs seien. Als die Beamten vor Ort ankamen, trafen sie den Besitzer der Tiere an, der bereits auf der Suche nach den Rindern war. Er gab an, dass ihm acht Rinder aus einem umzäunten Gelände ausgebüxt seien. Das erste Tier konnte in einem Waldstück hinter dem Umspannwerk Nehren eingefangen werden. Sechs weitere Rinder konnten in einer Waldlichtung oberhalb des Friedhofs Ofterdingen entdeckt werden. Mit einem Trassenband gelang es den Polizisten, die Ausreißer "einzukesseln" und bis zum Eintreffen des Züchters zum Bleiben zu bewegen. Der Besitzer trieb sie anschließend in einen Viehtransporter und brachte sie zurück. Ein Tier konnte trotz intensiver Fahndung bislang nicht angetroffen werden. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Fahrrad contra Pedelec

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag zwischen Pfäffingen und Entringen zusammengestoßen. Eine 58-Jährige war mit ihrem Mountainbike gegen 16.40 Uhr auf dem Radweg in Richtung Pfäffingen unterwegs und fuhr hinter einem weiteren Fahrradfahrer leicht zur Mitte des Weges hin versetzt. In der Folge streiften sich die Lenker des Mountainbikes und eines entgegenkommenden Pedelec, worauf die 58-Jährige und der 61 Jahre alte Pedelec-Fahrer zu Boden stürzten. Während der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitt, musste die Mountainbikerin schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (mr)

