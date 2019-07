Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weizenfelder in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Dettingen/Teck (ES): Flächenbrand

Vermutlich Selbstentzündung ist die Ursache eines Flächenbrandes, der am Dienstagnachmittag auf einer Ackerfläche zwischen Dettingen und Owen ausgebrochen ist. Ein erster Notruf, in der der Polizei ein brennendes Getreidefeld mitgeteilt wurde, ging kurz nach 15.30 Uhr ein. Aufgrund der aktuellen Trockenheit breiteten sich die Flammen rasch auf eine Fläche von rund vier Hektar aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die mit starken Kräften vor Ort war, konnte dennoch ein Übergreifen des Brandes auf einen Geräteschuppen verhindert werden. Die nur wenige hundert Meter entfernten Wohnhäuser waren nicht gefährdet. Gegen 16.15 Uhr waren die Flammen gelöscht. Diese hatten an den Weizenfeldern zwischenzeitlich einen Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro verursacht. (mr)

