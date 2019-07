Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl-Undingen (RT): Palette in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes einer Palette mit Kartonagen vor einem Supermarkt im Genkinger Weg. Ein Mitarbeiter bemerkte das Feuer gegen 9.40 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch löschen, sodass an dem Gebäude nach derzeitigen Erkenntnissen nur leichter Sachschaden entstanden ist. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Plochingen (ES): Pkw mit Leichtkraftrad kollidiert

Ein Leichtverletzter und 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Esslinger Straße ereignet hat. Ein 45-Jähriger wollte kurz nach zwölf Uhr mit seinem VW Lupo vom Fahrbahnrand nach links in Richtung Ortsmitte anfahren. Hierbei übersah er einen 24-Jährigen, der mit seiner Honda CBR in Richtung Altbach unterwegs war. Trotz Ausweichmanöver konnte der 24-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jw)

Nürtingen (ES): Mit Warnbarke kollidiert

Beim Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein 23-Jähriger am Montagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann fuhr gegen 18.15 Uhr auf der B 297 von Nürtingen herkommend in Richtung Neckartailfingen. Kurz nach dem Ortsausgang Neckarhausen stieß er mit einer am rechten Straßenrand stehenden Warnbake zusammen und stürzte auf den Asphalt. Der Radfahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (mr)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Das nicht beachtete Rotlicht einer Baustellenampel dürfte den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 313 gewesen sein. Der 57 Jahre alte Lenker eines Sattelzugs befuhr gegen 7.45 Uhr auf der Bundesstraße den Baustellenbereich auf Höhe der Einmündung der Oberensinger Straße (K 1220) stadtauswärts. Aufgrund der Bauarbeiten ist für die außer Betrieb befindliche Ampelanlage eine temporäre Baustellenampel aufgestellt. Offenbar erkannte der 57-Jährige das für ihn geltende Rotlicht nicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte die Zugmaschine frontal mit einem 61 Jahre alten Motorradfahrer, der die B 313 von der Bunsenstraße kommend in Richtung Oberensinger Straße überqueren wollte. Der 61-Jährige wurde zu Boden geworfen und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Insgesamt wird der Sachschaden auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (mr)

Lenningen (ES): Kind schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Zehnjährige am Montagnachmittag bei einem Unfall im Frankenweg erlitten. Das Kind war gegen 15.15 Uhr mit seinem Roller unterwegs und stürzte ohne Fremdeinwirkung so unglücklich, dass es von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. (jw)

Tübingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der L 1208 (Stuttgarter Straße) ereignet hat. Eine 75 Jahre alte Fahrerin eines Renault fuhr gegen 10.40 Uhr von der B 27 herkommend in Richtung Lustnau. Dabei geriet ihr Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem VW einer 57-Jährigen. Beide Frauen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die bis 13 Uhr andauernde Vollsperrung der L 1208 ergaben sich erhebliche Verkehrsbehinderungen. (jw)

Tübingen (TÜ): Mit Fahrrad auf Lkw aufgefahren

Ein 18 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagmittag mit einem Lkw zusammengestoßen. Der junge Mann war gegen 13.30 Uhr auf der Eberhardsbrücke in Richtung Karlstraße unterwegs und fuhr wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Lkw eines 32-Jährigen auf. Der verletzte Heranwachsende wurde daraufhin vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Dußlingen (TÜ): Fahrzeugbrand auf Bundesstraße

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat am Dienstagmittag der Brand eines Pkw auf der B 27 bei Dußlingen geführt. Gegen 13.40 Uhr machten andere Verkehrsteilnehmer einen 22 Jahre alten Mercedes-Lenker, der in Richtung Hechingen unterwegs war, auf Rauch an seinem Wagen aufmerksam. Der Mann stoppte seinen Pkw daraufhin kurz nach dem Tunnel. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die E-Klasse völlig aus. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. Die Beschädigungen am Fahrbahnbelag können noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten musste der Tunnel kurzzeitig in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Sperrung in Richtung Hechingen dauerte bis 16.30 Uhr an. Der Verkehr wurde umgeleitet. (mr)

Rottenburg-Wurmlingen (TÜ): Kind mit Pkw zusammengestoßen

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist am Dienstagmorgen ein 11-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert worden. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad kurz nach sieben Uhr einen abschüssigen Verbindungsweg zwischen Hegelstraße und Bricciusstraße entlang. Wohl aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit war er in der Folge nicht mehr in der Lage, sein Fahrrad vor der Bricciusstraße abzubremsen. Das Kind kollidierte mit dem dort fahrenden VW eines 50 Jahre alten Mannes und stürzte zu Boden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 3.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell