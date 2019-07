Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Prüm (ots)

Dackscheid - Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 13.07.2019, gegen 16:00 Uhr und Montag, dem 15.07.2019 gegen 07:00 Uhr, wurde von bislang unbekannten Tätern eine Fensterscheibe einer Wohnung in Dackscheid mit einem Stein eingeworfen. Die Tat ereignete sich in der Straße ,,Am Herrenweg'' in Dackscheid.

Zeugen, welche zu der genannten Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551/942-0

www.polizei.rlp.de/pi.prüm



