Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Mit Mountainbike gestürzt und schwer verletzt

Neuried (ots)

Die Fahrt eines 24 Jahre alten Mountainbikers endete am Sonntagnachmittag im Bereich eines Baggersees mit einem Unfall. Der Mittzwanziger war gegen 17:50 Uhr mit seinem Rad im südlichen Uferbereich des nördlich der L 98 gelegenen Sees aus bisher unbekannter Ursache gestürzt, offenbar ohne fremdes Zutun. Wegen seinen Kopfverletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht. An seinem Rad entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell