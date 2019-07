Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kontrolle verloren

Baden-Baden (ots)

Ein 27-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagabend auf der B3 von Rastatt kommend in Richtung Sinzheim unterwegs. Gegen 20.30 Uhr verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich mehrere Blessuren zu und musste durch Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell