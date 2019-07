Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad-Rotenfels - Feier aufgelöst

Gaggenau (ots)

Eine angebliche Geburtstagsparty in einer Asylunterkunft in der Murgtalstraße rief im Verlauf des frühen Sonntagabends nicht nur Vertreter der Stadt Gaggenau, sondern auch die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf den Plan. Anwohner hatten sich zuvor über den massiven Lärm beschwert, der zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr von rund 50 Feiernden zentralafrikanischer Herkunft ausging. Das Fest konnte letztlich ohne Zwischenfälle aufgelöst und die Ruhe so wiederhergestellt werden. Rund zehn Anwesenden mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Zu Straftaten kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

