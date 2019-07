Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Dachstuhlbrand

Lichtenau (ots)

Nach einem Dachstuhlbrand am Sonntagabend in Grauelsbaum waren ein leicht verletzter Anwohner und ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro zu beklagen. Den bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl zufolge, könnte möglicherweise die in einem Mülleimer entsorgte Zigarettenasche kurz vor 21 Uhr für den Brandausbruch gesorgt haben. So griff das Feuer auf eine Einbauküche über und setzte letztlich Teile der Dachgeschosswohnung in Brand. Die hinzugerufenen Wehrleute aus Lichtenau und Rheinmünster löschten die Flammen schnell ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste ein Mann durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

