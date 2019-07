Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Autofahrer schwerverletzt

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Wulfhorster Straße/Mastholter Straße/Westenholzer Straße/Mühlenheider Straße hat ein 85-jähriger Autofahrer am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten.

Der 60-jährige Fahrer eines litauischen Ford Transit fuhr gegen 09.50 Uhr aus Richtung Rietberg kommend auf der Wulfhorster Straße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Westenholz fahrenden Mercedesfahrers (85). Das Auto prallte frontal gegen die rechte Seite des Transporters. Beide Autos wurden stark beschädigt. Der schwerverletzte 85-Jährige wurde am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Der Transitfahrer musste eine Sicherheitsleistung zur Abwicklung des Strafverfahrens hinterlegen.

