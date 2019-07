Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Besitzer eines Mountainbikes

Padeborn (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht den Besitzer eines schwarzen Mountainbikes, das am 9. Juni in der Paderborner Schulstraße entwendet worden war. Zeugen hatten damals einen 21-jährigen Mann beobachtet, der zunächst an dem Fahrrad hantierte und dann damit in Richtung Riemekstraße/Fürstenbergstraße davon fuhr. Er konnte schließlich durch die Polizei gestellt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei bittet den bestohlenen Besitzer des Rades, sich über die 05251/3060 zu melden.

