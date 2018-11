POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Tresor gestohlen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, tagsüber, wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Bahnweg eingebrochen.

Die Täter stiegen auf einen Balkon und hebelten dort die Balkontüre auf. In der Wohnung wurde ein kleinerer Tresor entwendet, in welchem sich Bargeld befand. Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, bittet um Hinweise.

