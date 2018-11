POL-FR: Höchenschwand. Glatteisunfall - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots) - Aufgrund von Glatteis kam es am Donnerstagmorgen gegen 06.00 Uhr zu einem Unfall auf Höhe des Sportzentrums. Die B 500 befuhr ein 30-jähriger mit seinem Fiat Panda von Waldshut in Richtung Häusern. In einer Rechtskurve kam er auf Grund glatter Fahrbahn ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf ein aufsteigendes Element der dortigen Schutzplanke, wodurch der Pkw sich überschlug. Auf der angrenzenden Wiese kam er nach dem Überschlag wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 28 Jahre alter Beifahrer wurden dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der Panda musste abgeschleppt werden, daran entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, an der Schutzplanke Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

