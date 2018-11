POL-FR: Görwihl/ Segeten. Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Die L 153 befuhr am Mittwoch, gegen 19.50 Uhr, ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Opel. Er beabsichtigte in die L 151 einzubiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Todtmoos fahrenden Mitsubishi mit seinem 28 Jahre alten Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Frontbereich, bei dem an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und wurden vom DRK ambulant versorgt und für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 10000 Euro.

