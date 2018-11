POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Heizdecke löst Feuerwehreinsatz aus -Brandmelder verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots) - Die Bewohner eines Hauses in der Maria-Theresia-Straße mussten am frühen Freitagmorgen evakuiert werden. Ein Anwohner meldete um kurz vor 05.00 Uhr einen Feuermelder, der in der Nachbarwohnung piepsen würde. Es war ihm bekannt, dass die 79 Jahre alte Bewohnerin sich nicht zu Hause befinden soll. Die Feuerwehr Waldshut rückte aus und konnte vor Ort Qualmgeruch feststellen. Die betroffene Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden. Diese war komplett verraucht und im Schlafzimmer konnte die Ursache gefunden werden. Im Bett war eine Heizdecke noch in Betrieb und hatte Feuer gefangen. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

