POL-FR: Bonndorf/ Gündelwangen. 10000 Euro Sachschaden nach Wendemanöver

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, gegen 15.40 Uhr, an der Ortsausfahrt in Gündelwangen, Richtung Bonndorf. Hier beabsichtigte eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf zu wenden und fuhr hierzu in eine Bushaltestelle am rechten Fahrbahnrand. Als sie zum Wendevorgang ansetzte, übersah sie einen kommenden VW Caddy und es kam zum Zusammenstoß. Der Caddy wurde durch die Wucht nach links abgewiesen und kam erst im Grünstreifen zum Stillstand. Der 62 Jahre alte Beifahrer im Caddy wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer sowie die Fahrerin des Golfs und ihre beiden 17-jährigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 5000 Euro.

