POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall auf der Autobahn A5 zwischen Autobahnausfahrt Freiburg-Mitte und Freiburg-Nord - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 15.11.2018, befuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 08:50 Uhr die Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe. An der Autobahnausfahrt FR-Mitte fuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander und fast zeitgleich auf den rechten Fahrstreifen der BAB 5 auf. Beim Einfädelvorgang durch einen 48-jährigen Renault-Fahrers kam es zur Kollision mit dem 41-jährigen Audi-Fahrer, bei welchem der 48-Jährige verletzt wurde.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

