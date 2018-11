POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Breisach - Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in der Straße Wiedengrün in Breisach ein geparktes Fahrzeug von einem anderen gestreift. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 entgegen.

