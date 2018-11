POL-FR: Wehr. Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots) - Durch dumpfe Schläge wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Anwohner der Hauptstraße auf einen Einbruch in der nahe gelegenen Gaststätte aufmerksam. Um 03.30 Uhr rief er die Polizei, da er eine zerstörte Scheibe, sowie Umrisse einer Person im Gebäude sehen konnte. Die Polizei rückte an, doch der Einbrecher war bereits weg. Mit einem Gegenstand hatte der Täter die Fensterscheibe eingeschlagen und war hierdurch in das Gebäude gelangt. Insgesamt drei Geldspielautomaten wurden gewaltsam aufgebrochen und der Inhalt der Geldspeicher entwendet. Bei der Fahndung in der näheren Umgebung wurde durch eine Zeugin bekannt, dass zwei Personen über den Storchensteg in Richtung Wehrer Schlössle gerannt waren. Diese seinen dunkel gekleidet, schlank und mittelgroß gewesen. Die Höhe des Sach- bzw. Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt. Die EG Einbruch (07441/83160) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

jk/md

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell