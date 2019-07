Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diesel aus Bagger entwendet; Leonberg: Geparkten Audi beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Diesel aus Bagger entwendet

An einem auf einem Feldweg in der Kremser Straße abgestellten Bagger wurde zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr der verschlossene Tankdeckel aufgebrochen und aus dem Tank etwa 180 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 100 Euro Schaden am Bagger und etwa 220 Euro Diesel. Das Polizeirevier Böblingen bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07031/132500 zu melden.

Leonberg: Geparkten Audi beschädigt

Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Dienstag, 22.50 Uhr und Mittwoch, 11.00 Uhr einen parkenden Audi Q5 im Fockentalweg. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell