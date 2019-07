Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Unfall in Sindelfingen gesucht; Exhibitionisten in Sindelfingen aufgetreten; Verkerhsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Sindelfingen

Sindelfingen: Zeugen nach Unfall mit Motorroller gesucht

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Dienstag eine 40 Jahre alte Motorrollerfahrerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 10:50 Uhr in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Böblingen/Sindelfingen musste eine 62 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der Rudolf-Diesel-Straße mutmaßlich an einer roten Ampel anhalten. Die nachfolgende Rollerfahrerin fuhr anschließend auf den Opel auf. Dadurch entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Der Motorroller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Sindelfingen mögliche Unfallzeugen, sich unter Tel. 07031/697-0, zu melden.

Sindelfingen-Nord: Zwei Exhibitionisten aufgetreten

Am Dienstag gegen 19:35 Uhr waren zwei Frauen im Alter von 19 und 54 Jahren in Sindelfingen-Nord im Waldgebiet "Eichholzer Täle" mit ihrem Hund spazieren. Auf einem Waldweg kam ihnen ein etwa 20 Jahre alter Mann entgegen. Er ist circa 170 bis 175 cm groß, hat dunkle Haare und war mit einem Khaki Hemd sowie einer Jeans bekleidet. Als der Mann, der zudem noch Kopfhörer trug, die beiden Frauen passierte, hielt er ein Mobiltelefon in der einen Hand und mit der anderen Hand manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Er schaute die Frauen an, grüßte sie und ging davon. Nachdem die Spaziergängerinnen ihren Weg fortgesetzt hatten, trafen sie kurz darauf auf einen weiteren, bislang unbekannten Mann, der an einem Baum gelehnt war und ebenfalls an seinem entblößten Geschlechtsteil unsittliche Handlungen vornahm. Auch er ist vermutlich etwa 20 Jahre alt, klein, hat dunkle Haare und trug eine Brille sowie ein Hemd mit V-Ausschnitt. Nach diesen unschönen Begegnungen alarmierten die Frauen die Polizei. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten verlief jedoch ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 07031/13-00.

BAB 81/Sindelfingen: Auffahrunfall am Stauende

Auf der BAB 81 ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 16.000 Euro entstand. Gegen 16:50 Uhr musste ein 33 Jahre alter Mercedes-Lenker zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender 41-Jähriger, der am Steuer eines Lkw Opel Movano saß, erkannte das Stauende vor ihm mutmaßlich zu spät und krachte in den Mercedes. Beide Fahrzeuge waren dadurch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen bis etwa 18:20 Uhr gesperrt.

