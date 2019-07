Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Geparkter Opel beschädigt; Weissach: Radfahrer prallt auf Pkw; Leonberg: Motorrad fährt auf Pkw; Leonberg: Pkw angefahren

Ludwigsburg (ots)

Ehningen: Geparkter Opel beschädigt

Ein geparkter Opel wurde zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr in der Königsberger Straße durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 in Verbindung zu setzen.

Weissach: Radfahrer prallt auf Pkw

Eine 28-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 16.25 Uhr die Straße Auf der Steige bergauf ortsauswärts. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer fuhr bergab in die entgegengesetzte Richtung. Die Opel-Fahrerin wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Der Radfahrer schätzte die Situation vermutlich falsch ein und wich aus. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro.

Leonberg: Motorrad fährt auf Pkw

Ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, welcher sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Lindenstraße ereignet hat. Ein 59-jähriger Lenker eines VW Caddy bremste ab, als die Ampel auf Gelblicht umschaltete. Ein hinter ihm fahrender 20-jähriger Motorradfahrer erkannte dies mutmaßlich zu spät. Er fuhr auf das Fahrzeugheck auf und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Leonberg: Pkw angefahren

Beim rückwärts Aus- bzw. Umparken beschädigte eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin am Dienstag gegen 10.50 Uhr einen geparkten VW und entfernte sich nach Abstellen ihres Fahrzeugs zu Fuß von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, zu melden.

