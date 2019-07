Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Herrenberg; Unfallflucht in Aidlingen

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 09:25 Uhr auf der B 296 ereignete. Eine 21 Jahre alte Mercedes-Lenkerin kam aus Richtung Herrenberg und wollte von der Bundesstraße nach links in die Einmündung in Richtung Mönchberg einbiegen. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf einen entgegenkommenden 47-Jährigen, der ebenfalls am Steuer eines Mercedes saß. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug zu vermeiden, leitete der 47-Jährige eine Vollbremsung ein. Trotz dieser Bremsung konnte ein Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindert werden. Nach der Kollision wurde der Mercedes des 47-Jährigen nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen Fiat, dessen 68 Jahre alter Fahrer im Einmündungsbereich stand. Die 21-Jährige und der 47 Jahre alte Mann erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aidlingen: Unfallflucht

Gleich zwei Pkw beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 18:00 und 19:10 Uhr in der Lindenstraße in Aidlingen eine Unfallflucht beging. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte die beiden Autos, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Der Unbekannte mache sich anschließend aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

