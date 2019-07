Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019, gegen 22:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße, Pirmasens eine Körperverletzung. Nach vorherigen Streitigkeiten schlug eine 49-jährige Frau aus Pirmasens zuerst einer 26-jährigen Frau aus Pirmasens mit der Hand in deren Gesicht. Hiernach schlug sie einer 19-jährigen Frau aus Pirmasens zuerst in deren Gesicht und hiernach gegen den Hinterkopf. Die Verletzungen der beiden Frauen mussten nicht ärztlich behandelt werden. Alle Beteiligten waren alkoholisiert und wurden der Örtlichkeit verwiesen.

